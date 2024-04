Emotionaler Hundefilm ++ Zendaya im Liebesdreieck

Taschentücher bereithalten: Im neuen Abenteuerdrama „Arthur der Große“ gehts um eine wunderschöne Freundschaft zwischen Mensch und Hund, bei der selbst Bad Boy Mark Wahlberg weich wird, wie er im Interview verrät. Außerdem geht’s um Zendayas heißes Liebesdreieck im neuen Drama „Challengers - Rivalen“. Und es gibt auch was für alle Bon Jovi Fans: In der neuen Musikdoku „Thank You, Goodnight“ zeigen sich die Musiker der legendären Bild so persönlich wie noch nie.