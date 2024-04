Turnen: Höck EM-Vierter an den Ringen!

Der Grazer, der sich in Italien für die verpassten Olympischen Spiele rehabilitieren wollte, wurde am Freitag ex aequo Vierter (14,800). Als Dritter der Qualifikation hatte sich Höck Medaillen-Chancen ausrechnen dürfen. Der EM-Titel ging zum bereits siebenten Mal an 2016-Olympiasieger Eleftherios Petrounias aus Griechenland (15,000 Pkt.). Ein leichter Wackler beim letzten Handstand kostete Höck die Medaille, laut Turnsport Austria „vielleicht sogar den Sieg“.