Sitzen Sie noch fest im Sattel, Herr Kickl?

Er hat vor ganz vielen europäischen Parlamenten gesprochen, auch in neutralen Ländern.

Das sollen andere Parlamente handhaben, wie sie wollen, daran orientiere ich mich nicht. Was die Neutralität betrifft, so wurde diese durch das Vorgehen der Regierung ohnehin bereits in weiten Teilen außer Kraft gesetzt. Da wurde politisches Kapital, das über Generationen aufgebaut worden ist, ganz fahrlässig in wenigen Wochen verspielt, ruiniert! Wenn Figl und Raab sich damals so aufgeführt hätten, dann wäre der Eiserne Vorhang mitten durch Österreich gegangen und es hätte niemals einen Staatsvertrag gegeben.