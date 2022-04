Vierter verdächtiger Vergewaltiger stellte sich

Jetzt sind alle gefasst. Zwei Tage nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Linz hat sich nur der vierte und letzte Verdächtige gestellt. Der 15-jährige Afghane ging in Vöcklabruck zur Polizei. Nach der Vergewaltigung einer 16-Jährigen am Mittwochabend im Linzer Bahnhofsviertel waren die drei Verdächtigen in der Nacht auf Freitag in die Justizanstalt Linz überstellt worden. Einer schweigt zu den Vorwürfen, die übrigen behaupten, es habe „einvernehmliche“ sexuelle Handlungen gegeben. Laut Staatsanwaltschaft werden die wegen „kleinere Delikte“ bereits amtsbekannten Burschen aber vom Opfer massiv belastet. Seitens der SPÖ zeigte man sich „sprachlos und zutiefst betroffen“, die Grünen verurteilten die „abscheuliche Tat“ und forderten eine „harte Bestrafung ohne Wenn und Aber“.