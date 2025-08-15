Legende Peter Weck (95): „Habe keinen Wunsch mehr“

„Interviews gebe ich keine mehr, aber wir können ja ein bisschen telefonieren.“ Das ließ Peter Weck über seinen Freund und „Krone“-Fotografen Kristian Bissuti ausrichten. Der Publikumsliebling von Generationen ist diese Woche 95 Jahre alt geworden.
Die Geburtstagsfeier beim Rindfleischkönig Plachutta mit Überraschungsbesuch des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig liegt hinter ihm. „Es war sehr schön“, sagt Peter Weck, als ich ihn einen Tag danach am späten Vormittag anrufe. Seine Stimme klingt leise, hat aber noch immer das unverkennbare, heitere Timbre.
