Legende Peter Weck (95): „Habe keinen Wunsch mehr“

Die Geburtstagsfeier beim Rindfleischkönig Plachutta mit Überraschungsbesuch des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig liegt hinter ihm. „Es war sehr schön“, sagt Peter Weck, als ich ihn einen Tag danach am späten Vormittag anrufe. Seine Stimme klingt leise, hat aber noch immer das unverkennbare, heitere Timbre.