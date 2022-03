Präsidentenwahl: Antritt für Kickl „gefährlich“

Als wahrscheinlicher gilt da schon, dass Hofer erneut antreten wird. Mit einem Tweet, in dem dieser jüngst kundtat, mit der Bekanntgabe seiner Entscheidung zu warten, bis Van der Bellen seine publik gemacht habe, befeuerte er selbst wieder die Spekulationen. Auch Hofer werde an seinem Ergebnis vom letzten Mal gemessen, „das dieser höchstwahrscheinlich nicht wieder erzielen wird“, er könnte sich das aber „eher leisten“, so der Politikwissenschafter.