Vergewaltigung in Linz: U-Haft für 3 Verdächtige

Über drei Burschen - zwei 15-jährige Afghanen und ein 14-jähriger Iraner -, die nach der Vergewaltigung einer 16-Jährigen am Mittwochabend nahe des Linzer Hauptbahnhofs festgenommen worden waren, ist am Freitagabend Untersuchungshaft verhängt worden. Ein vierter Verdächtiger, der sich Freitagabend stellte, soll im Laufe des Samstags einvernommen werden. Nachdem am Freitag zudem „Warntafeln“ am Bahnhof aufgetaucht waren, wonach Frauen eine Kopfbedeckung tragen sollten, ermittelt nun auch das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung.