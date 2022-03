Kickl klagt Bohrn-Mena wegen Flüchtlingsaussage

FPÖ-Obmann Herbert Kickl klagt den Tierschutz-Aktivisten Sebastian Bohrn-Mena auf Widerruf und Unterlassung. Dieser hatte in einer Fernsehsendung behauptet, Kickl wolle Flüchtlinge aus der Ukraine „sterben lassen“. Diese Aussagen seien ehrenbeleidigend und kreditschädigend, so das Argument in der der APA vorliegenden Klage vor dem Handelsgericht.