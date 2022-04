16-Jährige wurde Opfer einer Gruppenvergewaltigung

Das bisher so behütete Leben der 16-jährigen Schülerin bekam am Mittwoch tiefe Risse, die vermutlich nie wieder völlig zu kitten sein werden: gedemütigt, misshandelt, missbraucht und geschändet. Vier jugendliche Migranten sollen brutal über das Mädchen hergefallen und es mehr als eine Stunde lang in einem Stiegenhaus im ehemaligen Postverteilerzentrum in Linz vergewaltigt haben. Erst nachdem in der Nähe vorbeigehende Polizisten zufällig Hilfeschreie hörten, war das Martyrium des Mädchens endlich beendet.