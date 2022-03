Neutralität: Wo Kanzler, Kickl & Co. falschliegen

9.) Was immer sicherheitspolitisch objektiv am besten ist: Es gab stets klare Mehrheiten für die Neutralität, welche in Krisen- und Kriegszeiten noch klarer sind. Die Befürwortung des Neutralseins stieg beim Kosovokonflikt 1999 genauso um rund 10 Prozentpunkte wie nach den Terroranschlägen in den USA am 11. September 2011 und nun nach dem Beginn des Krieges von Russland gegen die Ukraine.