Das schaffe ich mit links!

„Choking under pressure“ nennt man dieses Phänomen, wenn Menschen in einer Drucksituation versagen. Warum es dazu kommt und wie man das Problem verhindern kann, analysiert die Arbeitsgruppe Sportpsychologie von Prof. Dr. Jürgen Beckmann, Technische Universität München (Deutschland), seit Jahren anhand verschiedener Sportarten wie Badminton, Beachvolleyball, Fußball, Golf, Taekwondo oder Turnen. „Wir haben bereits in mehreren Sportarten die positive Wirkung eines dynamischen Handdrückens mit der linken Hand zeigen können“, erklärt Prof. Beckmann. „Unsere Idee war nun, diesen speziellen Handgriff auch im Tennis anzuwenden. Die Probanden, männliche Athleten im Alter von 17 und 18 Jahren, haben dafür den Tennisball direkt vor dem Aufschlag dynamisch mit der linken Hand gedrückt.“ In der aktuellen Studie haben die Forschenden nun die Genauigkeit des Tennisaufschlags analysiert, der möglichst nahe an einem vorgegebenen Ziel platziert werden sollte. Und auch hier wirkte das Drücken mit einer Hand. Der Tennisball konnte trotz Stress genauer platziert und die Leistung erbracht werden. Untersuchungen mittel EEG (mithilfe der Elektroenzephalographie kann die elektrische Aktivität des Gehirns gemessen werden) haben gezeigt, dass durch das Drücken ein Entspannungseffekt eintritt. Dieser spezielle Handgriff könnte daher Teil einer neuen Aufschlagroutine werden, meinen die Wissenschafter.