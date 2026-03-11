Schlägerei! Ex-Premier-League-Kicker verhaftet

Körperverletzung und Verleumdungsklage

Der Vorwurf gegen Barton: Vorsätzliche Körperverletzung, wie unter anderem die britische BBC berichtet. Die Anklage könnte für den Ex-Kicker nun böse Folgen haben. Wurde er doch erst im vergangenen Jahr wegen Körperverletzung gegenüber seiner Ehefrau zu einer Bewährungsstrafe von zwölf Wochen verurteilt worden. Dazu kommt: Eine Verleumdungsklage der ehemaligen englischen Fussballerin Eni Aluko, gegen die er im Netz hergezogen war. Es gilt die Unschuldsvermutung ...