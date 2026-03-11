Schlägerei! Ex-Premier-League-Kicker verhaftet

269 Spiele machte Joey Barton während seiner aktiven Karriere der Premier League – nun wurde der 43-jährige Engländer wegen einer Schlägerei am Golfplatz festgenommen. Es ist nicht das erste Mal, dass der ehemalige Profi von Manchester City, Newcastle und Burnley negativ in die Schlagzeilen gerät.
Laut der „Daily Mail“ kam es Sonntagabend zwischen Barton und einem 50-jährigen Mann im „Huyton and Prescot Golf Club“ in Merseyside zu einem Streit, der offenbar eskalierte. Denn schon bald soll es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen sein. Ja, sogar eine Waffe soll zum Einsatz gekommen sein – mittendrin, statt nur dabei: Barton, der schon während seiner aktiven Karriere keine Auseinandersetzung gescheut hatte.
Ein Opfer soll von der Rettung mit Gesichts- und Rippenverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden sein. Es sei allerdings in stabilem Zustand, heißt es.
Körperverletzung und Verleumdungsklage
Der Vorwurf gegen Barton: Vorsätzliche Körperverletzung, wie unter anderem die britische BBC berichtet. Die Anklage könnte für den Ex-Kicker nun böse Folgen haben. Wurde er doch erst im vergangenen Jahr wegen Körperverletzung gegenüber seiner Ehefrau zu einer Bewährungsstrafe von zwölf Wochen verurteilt worden. Dazu kommt: Eine Verleumdungsklage der ehemaligen englischen Fussballerin Eni Aluko, gegen die er im Netz hergezogen war. Es gilt die Unschuldsvermutung ...
