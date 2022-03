Elon Musk könnte weltweit erster Billionär werden

Einer Studie zufolge wird Tesla-Chef Elon Musk in zwei Jahren der erste Billionär der Menschheitsgeschichte sein. In den vergangenen sechs Jahren sei sein Vermögen im Schnitt um 129 Prozent gewachsen, hieß es in einer Studie von Approve.com, einer Sparte des Softwarehauses Tipalti Approve. Aktuell sei Musk 263 Milliarden Dollar (ca. 237 Milliarden Euro) schwer.