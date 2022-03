Verfassungsklage zum Ärztegesetz eingebracht

Seit Mitte des Vorjahres sind praktische Ärzte nicht mehr dazu verpflichtet, an Wochenenden und Feiertagen einen Not- bzw. Bereitschaftsdienst abzuhalten. Für Landeshauptmann Hans Peter Dosokzil sei dies unverständlich, da die Bevölkerung ein Recht auf eine wohnortnahe Gesundheitsversorgen habe - auch an Randzeiten. „Dass die Ärztekammer so grundlegende Fragen selbst regeln kann, ist ein unhaltbarer Zustand“, so der Landeshauptmann.