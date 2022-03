Fake-News-Check: Kindersoldaten in der Ukraine?

Die britische BBC berichtete, dass es laut dem Technologieunternehmen Logically seit vergangenem November einen starken Anstieg von Social-Media-Postings gibt, die die Ukraine mit dem Nationalsozialismus in Verbindung bringen. Ein Grund für das aktuelle Interesse an „Asow“ könnte zudem die Tatsache sein, dass das Bataillon trotz der Charkiwer Provenienz führender Vertreter in der Stadt Mariupol am Asowschen Meer entstanden ist und die Gruppierung in der derzeit heftig umkämpften Stadt eine wichtige Rolle in der Verteidigung spielt.