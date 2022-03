Anonymous zeigt Russen, was sie nicht sehen dürfen

Hacker wollen Russen an Zensur vorbei informieren

Anonymous verfolgt mit seinen Aktionen vor allem ein Ziel: Die russische Öffentlichkeit soll, an der staatlichen Zensur vorbei, über den Angriffskrieg in der Ukraine und das damit verbundene Leid informiert werden. Dafür müssen Online-Angebote nicht zwingend gehackt werden: Anonymous-Aktivisten platzierten Anti-Kriegs-Botschaften und in Russland zensierte Informationen auch schon in Restaurantbewertungen auf Google Maps und auf Tinder.