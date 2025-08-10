Mann springt auf Zug wegen Tschick: Notbremsung!

Während Fahrt an Zug geklammert

Der Mann hatte dabei wohl mehr Glück als Verstand: Bei rund 100 km/h Fahrtgeschwindigkeit schaffte er es, nicht den Halt zu verlieren. Als der Zug zum Stillstand kam, durfte er wieder einsteigen – vermutlich nicht ohne eine Standpauke vom Personal. Doch damit war die Fahrt für ihn noch nicht gelaufen: In Wien-Meidling warteten bereits die Polizeibeamten und nahmen ihn fest.