Mann springt auf Zug wegen Tschick: Notbremsung!

Weil sich ein Mann mit der Haltezeit des Zuges am Bahnhof in St. Pölten verschätzt hatte, entschied er sich kurzerhand auf den wegfahrenden Zug aufzuspringen. Das Zugpersonal musste kurze Zeit später eine Notbremsung einleiten, um den Mann wieder einsteigen lassen zu können.
Die Zuggäste dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie einen Mann sahen, der sich von außen an den Railjet klammerte. Das Zugpersonal wurde sofort informiert, der Lokführer legte eine Notbremsung ein, wie ein ÖBB-Sprecher bestätigte.
Während Fahrt an Zug geklammert
Der Mann hatte dabei wohl mehr Glück als Verstand: Bei rund 100 km/h Fahrtgeschwindigkeit schaffte er es, nicht den Halt zu verlieren. Als der Zug zum Stillstand kam, durfte er wieder einsteigen – vermutlich nicht ohne eine Standpauke vom Personal. Doch damit war die Fahrt für ihn noch nicht gelaufen: In Wien-Meidling warteten bereits die Polizeibeamten und nahmen ihn fest.
Grund für Mitfahrt irrsinnig
Der Railjet, der von Zürich nach Wien unterwegs war, hielt gegen 22.00 Uhr in St. Pölten und kam nur wenige Minuten verspätet in Meidling an. Der Auslöser für die riskante Aktion war aus Sicht der Ermittler fast schon absurd: Der Mann war wohl nur zum Rauchen ausgestiegen – und hatte den Anschluss an seinen eigenen Zug verpasst.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.