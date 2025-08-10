Lucas Auer verlässt Nürburgring als DTM-Leader

„So kann es weitergehen“

„Es war ein sehr solides Wochenende“, sagte Auer im Interview. „So kann es weitergehen.“ Drei Stationen gibt es noch, bis der neue DTM-Champion feststeht. Nach dem Sachsenring (22. bis 24. August) wird auf dem Red Bull Ring in Spielberg (12. bis 14. September) gefahren, ehe das Finale auf dem Hockenheimring (3. bis 5. Oktober) steigt.