Lucas Auer verlässt Nürburgring als DTM-Leader

Lucas Auer hat in der DTM mit dem dritten Platz im zweiten Rennen auf dem Nürburgring die Gesamtführung behauptet. Der Mercedes-Pilot musste am Sonntag nur den beiden Deutschen Rene Rast und Marco Wittmann (beide BMW) den Vortritt lassen.
Der Oberösterreicher Thomas Preining wurde im Porsche Zehnter. Auer führt im Klassement mit acht Punkten Vorsprung auf den Briten Jack Aitken, an den er die Führung nach Platz sechs am Samstag zwischenzeitlich verloren hatte.
„So kann es weitergehen“
„Es war ein sehr solides Wochenende“, sagte Auer im Interview. „So kann es weitergehen.“ Drei Stationen gibt es noch, bis der neue DTM-Champion feststeht. Nach dem Sachsenring (22. bis 24. August) wird auf dem Red Bull Ring in Spielberg (12. bis 14. September) gefahren, ehe das Finale auf dem Hockenheimring (3. bis 5. Oktober) steigt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.