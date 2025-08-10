Lebensrettung bei Konzert von Melissa Naschenweng

Dass die „Rollenden Engel“, die normalerweise Sterbenskranken einen letzte Wunschfahrt erfüllen, in Haibach ob der Donau zu Lebensrettern werden konnten, bedeutet für eine 50-Jährige eine glückliche Fügung
„Der Rotary Club Eferding hat uns am Donnerstag zu einem Konzert von Melissa Naschenweng geladen, weil dort eine Gin-Bar betrieben wurde, deren Erlös uns zugute kommen sollte“, sagt RE-Sprecher Florian Aichhorn.
Epileptische Anfälle
Etwa 1,5 Stunden vor Konzertbeginn schlug plötzlich eine Küchenmitarbeiterin Alarm, dass im VIP-Bereich eine Besucherin bewusstlos zusammengebrochen sei. „Sie lag am Boden und erlitt mehrere schwere epileptische Anfälle. Dank unserer medizinisch top ausgebildeten Wunscherfüller konnten wir sie sofort betreuen“, so Aichhorn.
Zwei Ärzte, mehrere Rettungs- und Notfallsanitäter sowie Diplom- und Intensivschwestern bilden das ehrenamtliche Team. „Auf die Weise konnten wir bis zur Ankunft der Notarzthelikoper-Crew die Patientin stabilisieren, Zugänge für Infusionen legen und ihr Medikamente verabreichen.“
Die Rollenden Engel standen der 50-Jährigen auch bei den heftigen Krampfanfällen bei. Warum sie kollabiert war, ist noch unklar. „Sie ist weder Diabetikerin noch hatte sie zuvor jemals epileptische Vorfälle.“ Die Patientin wurde ins Spital geflogen. Aichhorn: „Wir hoffen, die Frau wird bald wieder gesund.“
