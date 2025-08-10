Jurij Rodionov holt sich Challenger-Titel in Bonn

Der als Nummer sieben gesetzte 26-Jährige besiegte den Kasachen Timofej Skatow nach 2:14 Stunden 3:6,6:2,6:4. Rodionov, der seit kurzem von Ex-Profi Gilbert Schaller betreut wird, verbessert sich im ATP-Ranking von der 185. in etwa an die 154. Stelle.