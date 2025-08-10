Turniersiege in Baden an Deutschland und Schweden

LIVE: Tor! Crystal Palace jubelt in Schlussphase
Beim Challenge-Turnier der Beach-Volleyball-Pro-Tour in Baden hat es einen deutschen Sieg bei den Frauen und einen schwedischen bei den Männern gegeben.
Linda Bock/Louisa Lippmann setzten sich im Finale mit 2:0 (20,9) gegen die Niederländerinnen Mila Konink/Raisa Schoon durch, Jacob Hölting Nilsson/Elmer Andersson im Endspiel 2:0 (18,16) gegen die Deutschen Clemens Wickler/Nils Ehlers.
Timo Hammarberg/Tim Berger waren Fünfte geworden, Dorina Klinger/Ronja Klinger Neunte.
