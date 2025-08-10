Motorradfahrer (23) stirbt bei Unfall im Pongau
Auf B164 verunglückt
Auf der B164 in Bischofshofen in Salzburg kam es am Sonntagvormittag zu einem tragischen Motorradunfall. Ein 23-jähriger Pinzgauer verunglückte mit seinem Fahrzeug tödlich.
Der 23-jährige Pinzgauer verlor auf der B164 in Fahrtrichtung Bischofshofen aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei zog sich der junge Mann tödliche Verletzungen zu.
Ein anderes Fahrzeug war nicht am Unfall beteiligt. Die B164 war im Bereich der Unfallstelle für eineinhalb Stunden komplett gesperrt.
