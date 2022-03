Porsche muss die komplette Produktion stoppen

Der Autoindustrie fehlen derzeit vor allem Kabelbäume, die in der Ukraine zum Beispiel vom deutschen Zulieferer Leoni hergestellt werden, bzw. wurden, denn derzeit steht die Produktion still. Kabelbäume gehören zu den Bauteilen in einem Auto, die nicht nach einer Auslieferung nachgerüstet werden können - anders als etwa die schon länger knappen Halbleiter. Sie sind praktisch das zentrale Nervensystem eines Autos. Mehrere Autohersteller mussten einen Teil ihrer Produktion bereits unterbrechen.