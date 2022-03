Tavares: Neuwagen könnten unerschwinglich werden!

Am Gebrauchtwagenmarkt können wir es direkt ablesen: Autos werden immer teurer, Gebrauchte zogen zuletzt bis zu 35 Prozent an. Und bei den Neuwagen sind unter anderen wegen der Chipkrise teilweise extreme Lieferzeiten in Kauf zu nehmen. Und nun kommt der Ukraine-Krieg und damit der Ausfall dortiger Zulieferer dazu. Stellantis-Boss Carlos Tavares sieht schwierige Zeiten auf Kunden zukommen: „Ich mache mir Sorgen um die Bezahlbarkeit von Neuwagen!“