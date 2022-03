Ukraine-Krieg treibt Preise und Lieferzeiten hoch

So hat der Nürnberger Autozulieferer Leoni in seinen beiden Werken in Stryji und Kolomyja nahe Lwiw in der West-Ukraine bereits bis 24. Februar Kabelbäume für mehrere Autohersteller gebaut, dann wurden die 7000 Mitarbeiter nach Hause geschickt. Ohne Kabelbaum kein Auto, es ist ein zum Großteil handgefertigtes, an die 70 Kilogramm schweres Kabelkunstwerk, das alles, was in einem Auto elektrisch ist, verbindet. Eines der teuersten Bauteile überhaupt.