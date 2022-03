Einflussnahme auf Ermittlungen: Kritik erneuert

Einer der negativen Höhepunkte seien an die Öffentlichkeit gelangte Chats des mittlerweile suspendierten Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek mit dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, gewesen, in denen dieser eine Observation von Korruptionsstaatsanwälten im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht fordert. Daher habe er sich in einem Offenen Brief an Justizministerin Alma Zadic (Grüne) gewandt.