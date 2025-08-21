„Extra bezahlt“: Junglehrer im Sommer in Klassen

„Studenten können hineinschnuppern“

Dieses „attraktive Angebot“ für Lehrer, aber auch für Lehramtsstudierende, umreißt Wiederkehr so: „Sie bekommen extra bezahlt oder können sich dafür unter dem Jahr freinehmen.“ Besonders für fortgeschrittene Studierende sei der Einsatz wertvoll: „Es ist gut für die Ausbildung, wenn man Praxis sammelt. Man weiß dann schon, wie es in einer Klasse ist. Die Sommerschule ist kleiner als eine reguläre Klasse – hier können Lehramtsstudenten hineinschnuppern. Es ist eine tolle Ergänzung zur Hochschule.“ Dass es für junge Lehrerinnen und Lehrer eine zu große Herausforderung sein könnte, sieht Wiederkehr nicht – im Gegenteil: Gerade die kleineren Gruppen machten den Einstieg leichter.