SPÖ: Sobotka für U-Ausschuss „disqualifiziert“

Seit Monaten hagelt es Kritik an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), der den Vorsitz beim U-Ausschuss zur mutmaßlichen Korruption in seiner Partei führen will. Ihm wird Befangenheit vorgeworfen. Sobotka sieht den Vorsitz dagegen als seine Pflicht laut den aktuellen Regeln an, stellte nun aber in Aussicht, dass man diese ändern könne. Auf sein Gesprächsangebot dazu habe die Opposition aber nicht reagiert. „Das ist falsch“, entgegnet jetzt die SPÖ. Sie sieht Sobotka wegen „Verbreitung von Unwahrheiten“ für den Vorsitz disqualifiziert.