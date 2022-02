U-Ausschuss: ÖVP will auch Partner durchleuchten

Beim ÖVP-Korruptionsausschuss beginnen am Mittwoch die Befragungen, als erste Auskunftsperson ist Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) geladen. Der Name ist Programm, es soll geklärt werden, ob ÖVP-Politiker ihre Befugnisse überschritten haben und so dem Staat Schaden entstand. In der Volkspartei ist man aber bemüht, den Fokus auf andere zu richten. Jede Partei, die mit der ÖVP seit 2017 in der Regierung war, sei ebenfalls vom Untersuchungsgegenstand umfasst, erklärte man am Montag. Beim grünen Koalitionspartner sieht man das anders.