Schmid sagte ab: Wie man einen U-Ausschuss narrt

Die noch in Österreich zugestellte Ladung für den 2. März sagte Schmid übrigens mit der Begründung ab, dass er an diesem Tag leider gerade nicht in Österreich weile. Als Beleg dafür schickte er dem Parlament eine Flugbuchung - abermals erstaunlich: Laut der Opposition wurde diese just an jenem Tag durchgeführt, als man der ÖVP den gewünschten Tag für den Schmid-Auftritt im U-Ausschuss verriet. SPÖ, FPÖ und NEOS beantragen nun eine Beugestrafe gegen Schmid. Dafür ist jedoch eine Mehrheit vonnöten - und die Grünen legten sich noch nicht fest. Ob Schmid mangels Wohnsitz überhaupt zahlen müsste, ist allerdings ohnehin offen.