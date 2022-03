Pilz legte 49 Seiten Kloibmüller-Chats vor

Am zweiten Tag des ÖVP-U-Ausschusses war neben Ex-Finanzminister Eduard Müller am Nachmittag Peter Pilz als Auskunftsperson an der Reihe. Der frühere Politiker und nunmehrige Betreiber des Onlinemagazins „zackzack.at“ legte dabei Chats aus dem Handy des ehemaligen Kabinettschefs des Innenministeriums, Michael Kloibmüller, vor. Auf den 49 Seiten sei eine Zusammenfassung der Chats zu finden, die für den Untersuchungsgegenstand relevant sind, berichtete Pilz. Ob man diese Dokumente überhaupt verwenden darf, wurde im Anschluss daran heftig debattiert.