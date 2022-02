Wie haben Sie alles überstanden, Frau Stekovits?

Und was machen Sie wenn Ihnen was weh tut?

Dann lege ich mir einen Thermophor auf. Und denke mir: Es wird schon wieder. Manchmal hab‘ ich Herzrasen in der Nacht. Dann bin ich in der Früh gerädert und möchte am liebsten liegenbleiben. Aber gerade dann ist es wichtig zu sagen: Du zwingst dich jetzt. Auch wenn es schwer ist. Oder wenn das Herz schon genug hat.