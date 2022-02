Jubiläumsschau: Das Land in all seiner Vielfalt

Mit großem Beifall ist die Ausstellung „Grenzland im Fokus – 100 Jahre Burgenland“ vor wenigen Tagen in Wien zu Ende gegangen. Der sehenswerte Rückblick auf die faszinierende Geschichte kehrte zurück an seinen Ursprungsort. Jetzt eröffnet die Landesgalerie in Eisenstadt spannende Einblicke in die pannonische Seele.