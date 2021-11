Ein Grenzland oft im Fokus der Weltöffentlichkeit

Aufwendige Vorbereitungen sind der Jubiläumsausstellung „Grenzland im Fokus“ vorausgegangen. Aus mehr als 500.000 historischen Fotografien in den Beständen des Landesarchivs haben die Kuratoren 100 einzigartige Aufnahmen ausgewählt. Darunter ist ein Bild von der Ernte der Burgunderrüben in der Saison 1931 in Rust ebenso wie jenes von einem ganz normalen Markttag in den 1960er-Jahren in Illmitz.