Verdrängungs-Wettbewerb | Russen-Knicks

Nach vielen Monaten, in denen die Corona-Berichterstattung im Mittelpunkt stand, sich die „Krone“ so wie die meisten Medien mit den vielen, größtenteils unerfreulichen Facetten der Pandemie beschäftigen musste, gerät dieses Schwerpunktthema in den Hintergrund. Das liegt einerseits an den aktuellen Umständen - den relativ wenigen Corona-Hospitalisierungen trotz anhaltend extrem hoher Infektionszahlen. Es liegt auch an den Hoffnungen, dass eine Zeit ohne erhebliche Beschränkungen bevorsteht, verbunden mit der noch größeren Hoffnung, dass die Pandemie nie mehr mit jener Wucht zurückkehrt, die die Menschheit so sehr aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Vor allem aber wird die Corona-Berichterstattung derzeit an den Rand gedrängt, weil sich die Russland-Ukraine-Krise breit macht. So berichten wir in unserer heutigen Ausgabe nicht nur im deutlich ausgeweiteten außenpolitischen Teil der „Krone“, sondern auch im Wirtschaftsteil und auf den innenpolitischen Seiten über diese Krise mit allen ihren - möglichen und schon eingetretenen Auswirkungen. So viel ist sicher: Das Thema ist auch nicht erfreulicher als Corona.