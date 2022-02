Schulbesuch auch bei mehreren Covid-Fällen erlaubt

In anderen Bundesländern bleiben derzeitige Regeln aufrecht

In den anderen Bundesländern bleiben daher die derzeitigen Regelungen aufrecht - außer sie beschließen eine ähnliche Vorgehensweise wie Wien. Das zeichnet sich vorerst aber nicht ab. In Niederösterreich will man die Vorgaben des Bildungsministeriums abwarten, hieß es. Auch in Oberösterreich verwies man bezüglich etwaiger Lockerungen auf das Ministerium. Wie es nach den Semesterferien - diese sind in Oberösterreich kommende Woche - weitergehe, werde man dann sehen. In Tirol hält die Bildungsdirektion ebenfalls an der derzeitigen Regelung fest, hieß es aus dem Büro der zuständigen Landesrätin Beate Palfrader (ÖVP). Ob man in der Zukunft die Vorgehensweise an jene Wiens anpassen werde, sei aber noch offen. In Salzburg verwies man ebenfalls auf die bestehende Regelung - bei mehreren Fällen in einer Klasse innerhalb von drei Wochen geht es ins Distance Learning.