Schulen brauchen im neuen Semester Perspektiven

„Wir müssen den Schulen im neuen Semester Perspektiven geben können.“ Landesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) ist froh über das Ende der Maskenpflicht an den Volksschulen. Denn ab dem neuen Semester muss die Maske am Sitzplatz nicht mehr getragen werden. Als nächsten Schritt soll diese Pflicht auch an den höheren Schulen fallen. Zudem plant die Bildungspolitikerin weitere Lockerungen: Neben Skikursen im März sollen auch wieder Schulveranstaltungen und Ausflüge möglich sein. In einem weiteren Schritt müsse auch endlich die Präsenzpflicht an allen Schulen zurückkehren. Die sogenannte „Sicherheitsphase“ würde somit nach Monaten beendet werden.