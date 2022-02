Corona-Impfaktion nun an 184 Wiener Volksschulen

Mit vergangenem Dezember wurde in Wien an acht Volksschul-Standorten ein Pilotprojekt zum Impfen an Schulen gestartet, damals wurden 556 Impfungen durchgeführt. Ab Montag wird das freiwillige Impfangebot nun flächendeckend ausgerollt: Damit können sich an weiteren 176 städtischen Volksschulen Kinder direkt in ihrer Schule impfen lassen.