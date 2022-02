Corona-Experten kritisieren Masken-Aus in Schulen

Mit Gerry Foitik, Andreas Bergthaler und Niki Popper haben am Dienstag gleich drei führende Corona-Experten im Land ihren Unmut über das Masken-Aus in den Volksschulen zum Ausdruck gebracht. In entsprechenden Beratungen hätten sich alle drei unabhängig voneinander gegen diese Lockerung ausgesprochen - die Maskenpflicht sei „gelinde, günstig und effektiv“, zeigten sie ihr Unverständnis.