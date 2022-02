In einer Woche fällt Maskenpflicht in Schulen

Auch die Quarantäneregelung will die pinke Bildungssprecherin lockern. „Bei positiven Fällen soll auch nicht mehr die gesamte Klasse nach Hause geschickt werden, sondern nur jene Kinder, die auch tatsächlich positiv getestet werden.“ Das werde in anderen Ländern wie den skandinavischen längst so gehandhabt und würde auch in Österreich eine Erleichterung bringen, so Künsberg Sarre. Tirols ÖVP-Bildungslandesrätin Beate Palfrader hatte sich am Wochenende ebenfalls für eine baldige Rückkehr zur Normalität an den Schulen und weitere Lockerungen ausgesprochen.