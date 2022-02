Schramböck entschuldigt sich für Afrika-Aussage

„An die Wochen gedacht, die ich in Afrika verbracht habe”

Am Dienstag fühlte sich Schramböck dann schließlich veranlasst, sich für die getätigten Aussagen zu entschuldigen. „An alle, die sagen, Afrika ist kein Land: Ihr habt natürlich recht“, richtete sie ihre Worte „ganz offiziell” an alle „Geografen”. Sie habe bei ihrer Wortwahl jedoch an „die Wochen gedacht“, die sie in Afrika verbracht habe. Dabei sei ihr in den Sinn gekommen: „Was für ein schönes Land“.