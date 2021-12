Ministerin Schramböck: Wackelig wie Turm von Pisa

Aktuell musste die ÖVP somit fünf Landeshauptmänner sowie eine Landeshauptfrau befrieden. Die zusätzliche Krux dabei ist aber, dass natürlich auch die einzelnen Bünde im Auge zu behalten sind, nicht „verstört“ werden dürfen. Dadurch soll es in der Vergangenheit vorgekommen sein, dass nicht der oder die Beste zum Zug kam, sondern jener Kandidat, der dem gesuchten Profil am besten entsprach. Beispielsweise aus dem Bundesland A und dem VP-Bund B mit Wohnort im Bezirk C, nur weiblich und vielleicht auch mit passendem Sternzeichen – dann schlug das Pendel dorthin aus.