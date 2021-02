SPÖ klagt Schramböck wegen „Kaufhaus Österreich“

Hohe Kosten

Während Ministerin Schramböck die Plattform nun für die Unterstützung heimischer Händler beim Verkauf im Internet umbauen lassen will, ortet die SPÖ nun auch eine strafrechtliche Dimension bei dem gescheiterten Projekt. Durch das Unterlassen einer zwingend vorgesehen rechtlichen Prüfung vor der Auftragserteilung, die mangelnde Aufsicht über das Projekt und die Missachtung bestehender Gesetze in der Projektumsetzung sei eine erhebliche Schädigung des Vermögens der Republik - mehr als 300.000 Euro - verursacht worden, heißt es in der Anklage. Damit könnte der Tatbestand der Untreue erfüllt sein.