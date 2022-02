Impfpflicht-Kiste | Bürgermeister-Hilfe

Impfpflicht in der Kiste. Wird die Impfpflicht, die eigentlich („eigentlich“: Ist das nicht eigentlich das österreichischte aller Wörter?) seit einer Woche gilt, jemals wirklich gelten? Wird jemals jemand bestraft werden, weil er gegen diese Impfpflicht verstoßen hat? Während sich eine Reihe von ÖVP-Landeshauptleuten in den letzten Tagen kritisch zur Impfpflicht geäußert hatten, teilweise auf eine Verschiebung plädierten, hat Bundeskanzler Karl Nehammer mehrfach betont, daran festzuhalten. Aber wie? Dazu wissen wir jetzt etwas mehr. Denn gegenüber „Krone“-Interviewerin Conny Bischofberger präzisierte der Bundeskanzler. Die Impfpflicht sei für ihn „wie ein Werkzeugkoffer, mit dem wir gegen das Virus arbeiten“, sagte er gestern. Und präzisiert, wie er das versteht: „Wir werden dann ein Werkzeug einsetzen, wenn es notwendig ist.“ Das darf man nun also so verstehen: Gut möglich, dass das Gesetz in der Kiste bleibt. Also totes Recht bleibt. Eigentlich.