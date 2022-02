Partyabend von Justin Bieber endete mit Schüssen

Am Freitagabend kam es nach einem Konzert von Justin Bieber in West Hollywood zu Schüssen. Vier Personen wurden entweder getroffen oder erlitten auf andere Weise oberflächliche Verletzungen. Alle wurden ins Krankenhaus gebracht und befinden sich in stabilem Zustand. Sie waren Gäste bei Biebers Aftershowparty im Pacific Design Center.