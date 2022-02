Das große Spiel mit dem Feuer

Aus Washington kamen in der Nacht auf Samstag Alarmmeldungen über das Datum einer russischen Invasion in der Ukraine noch vor dem Ende der Olympischen Spiele in Peking am 20. Februar. Putin müsste verrückt geworden sein, wenn er den Chinesen ihre Olympischen Spiele verpatzt. Er könnte sich niemals mehr bei seinem engsten Verbündeten blicken lassen.