Akute Kriegszone: „Hände weg von der Ukraine!“

„Der Krieg kann noch abgewendet werden“

Ex-Verteidigungsminister Andrij Sahorodnjuk in der ARD: „Putin geht immer bis an den Rand roter Linien und sieht sich dann das Verhalten der anderen an. Wenn es keinen Widerstand gibt, führt er aus, was er vorhat.Wird ihm aber doch ein klares Signal der Einigkeit und Entschlossenheit entgegengesetzt, kann ein Krieg, so wie dieser, abgewendet werden.“