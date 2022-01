USA: Aus für Nord Stream 2 bei Ukraine-Einmarsch

Österreich gegen Pipeline-Stopp

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hatte zuletzt davor gewarnt, die Gasleitung in der Ostsee in Sanktionen einzubeziehen. Die Pipeline, an deren Finanzierung auch die OMV beteiligt ist, sei noch nicht einmal in Betrieb. Man müsse sicherstellen, „dass die Sanktionen nicht zu einem Bumerang werden“. Bei einem Austausch mit EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstag machte auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) deutlich, dass er gegen ein Aus für die Gasleitung ist. Österreich nimmt damit eine andere Position ein als andere EU-Staaten.