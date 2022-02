Staatssekretärin besuchte „Extraction 2“-Filmset

„Internationale Filmproduktionen sind wichtig für Österreich als Filmstandort, weil sie einerseits Österreich als Filmland in der Welt bekannter machen und andererseits auch Anknüpfungspunkte für heimische Filmunternehmen bieten“, so Mayer. „Insofern sind Produktionen wie ,Tyler Rake‘ ein wichtiger Impuls für die heimische Filmwirtschaft. Ich danke der gesamten Crew für den außerordentlich herzlichen Empfang am Set und bin gespannt auf das Ergebnis.“