Chris Hemsworth dreht erste Action-Szenen in Wien

Was nicht ist, kann aber freilich noch werden, denn bis Anfang nächster Woche soll in der Bundeshauptstadt noch gedreht werden. Fans des sympathischen Hollywoodstars, der mit Ehefrau Elsa Pataky drei Kinder hat, können also noch auf ein Autogramm hoffen. Vielleicht sogar in der Loos Bar? Wie es nämlich letzte Woche hieß, habe der australische Schauspieler einen Besuch in der legendären Bar in der Innenstadt geplant ...